7 offres folles à ne pas manquer sur les produits Amazon pendant les Soldes !

Continuons avec l'Echo Dot 4 d'Amazon. Il s'agit d'une enceinte connectée au look sphérique, avec un revêtement en tissu et disponible en anthracite, blanc et bleu-gris. Pour qu'elle fonctionne il faut bien entendu la brancher sur secteur et également la connecter au Wifi. Ainsi vous aurez à l'assistant connecté Alexa et toutes les fonctions qu'elle propose.

Il suffit de prononcer le mot clé, de base "Alexa", puis de poser toutes sortes de questions. Vous pouvez demander les informations, une blague, le trafic routier, la météo, l'âge de tel acteur… Il est possible de multiplier ses capacités en activant de nouvelles skills via l'app de votre smartphone.

Et il est également possible de connecter votre smartphone ou tablette en Bluetooth sur l'Echo Dot 4 afin de l'utiliser comme enceinte connectée. Et profiter ainsi d'une qualité sonore supérieure pour écouter vos chansons. Pendant les soldes, l'Echo Dot 4 est à 29,99€ au lieu de 59,99€ .