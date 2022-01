Soldes d'hiver : le TOP des vrais bons plans à saisir chez Amazon et Cdiscount

Comme vous le savez, les smartphones sont les produits tech les plus populaires mais aussi ceux vers lesquels les constructeurs se concentrent le plus avec des dizaines de nouvelles références disponibles dans les magasins chaque année.

C'est donc pourquoi les revendeurs en ligne se mettent en quatre pour vous proposer le maximum de smartphones à l'occasion des Soldes 2022, dans toutes les gammes de prix.

Le smartphone le plus demandé, celui qui déchaine les passions chaque année, reste l'iPhone. Bonne nouvelle, les vendeurs en ligne vous proposent dès à présent plusieurs références d'iPhone 12 et de modèles plus anciens mais toujours aussi pertinents et performants pour vous permettre de découvrir tous les avantages du smartphone d'Apple et son écosystème d'applications et de services.

Samsung répond également présent avec de multiples modèles haut de gamme comme les Samsung Galaxy S20 mais aussi les tout derniers Samsung Galaxy S21 et également la galaxie Galaxy A, plus abordable et accessible au grand public.

Xiaomi a également fait l'actualité avec le Xiaomi 11 et ses multiples déclinaisons, qui se sont imposées rapidement comme les smartphones les plus impressionnants de l'année 2021. Pas question de laisser passer ces modèles avec les Soldes 2022 qui n'ont jamais été aussi peu chers que durant cette période commerciale. Nous vous invitons vivement à en découvrir tous les atouts et à passer commande avant qu'il ne soit trop tard.

Pour trouver les meilleures promotions, il suffit de se rendre sur les différents sites e-commerçants qui rivalisent de promotions et de remises coup de poing pour vous permettre de vous faire plaisir en changeant de smartphone. Nos différentes offres couvent l'ensemble des revendeurs, d'Amazon à Cdiscount en passant par Fnac-Darty, AliExpress ou encore Rakuten.

Ce dernier propose d'ailleurs un petit coup de pouce supplémentaire pour vous faire faire des économies supplémentaires avec les codes promo RAKUTEN15 et RAKUTEN30 qui vous permettent de faire descendre la facture de 15 et 30 euros avant de finaliser votre commande. Nous vous indiquerons en toutes lettres sur nos différents bons plans si ces deux codes promo sont disponibles sur les bons plans proposés par Rakuten durant l'intégralité des Soldes 2022.