Samsung Galaxy Tab S7 FE : super deal sur la tablette tactile "Fan Edition"

La Galaxy Tab S7 FE dispose d’une belle configuration faisant d’elle une tablette tactile puissante et agréable à utiliser avec son large écran de 12,4“ offrant une résolution de 2560 x 1600 pixels. Toute en finesse, elle est déclinée en 4 couleurs. Samsung a incorporé un système audio performant pour profiter des jeux et des films avec une immersion sonore digne des meilleurs. Ce système est signé AKG Harman et intègre la compatibilité Dolby Atmos.

La tablette est animée par un processeur Octa-Core avec 4 Go de mémoire vive et une mémoire de stockage de 64 Go. Il est possible d’étendre son stockage en recourant à une carte microSD jusqu’à 1 To. Et pour ne jamais vous décevoir, elle est dotée d’une grande batterie de 10 090 mAh offrant une autonomie pouvant aller jusqu’à 13 heures. Elle dispose de plus de la charge rapide à 45 W.

Et pour compléter cette panoplie haut de gamme, profiter d’une connexion Wifi rapide ainsi que de la connectivité 5G pour disposer de l’Internet mobile à très haut débit lorsqu’il est disponible. Écrivez naturellement sur son écran à l’aide du S Pen et convertissez vos notes en texte simplement.