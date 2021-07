Soldes Darty : cette enceinte Ultimate Ears Hyperboom profite de 100€ de réduction

L’Hyperboom n’est pas une enceinte nomade même si elle est sans fil. C’est une enceinte Bluetooth qui pourra animer vos barbecues et vos soirées pendant l’été et vos apéros dinatoires pendant l’hiver. Grâce à sa batterie, vous allez pouvoir écouter votre musique non-stop pendant 24 heures.

La connexion Bluetooth est simplifiée pour vous permettre de diffuser facilement votre musique depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Elle dispose d’un égaliseur personnalisable pour ajuster les réglages en fonction de vos goûts, de votre musique et de votre environnement.

Idéal pour faire la fête, l’Hyperboom offre non seulement un son puissant et riche, mais aussi une résistance aux éclaboussures selon la norme IPX4. Sa conception lui permet d’accueillir des woofers de bonnes dimensions offrant des basses profondes. Avec l’Hyperboom, n’ayez pas peur de monter le son, elle est faite pour envoyer des décibels tout en restituant avec finesse vos mélodies favorites.

Le son est réglable directement sur le dessus de l’enceinte. Elle est dotée d’une poignée de transport et de connexion USB, Aux et optique pour une plus grande connectivité. Le dessus comporte également un bouton permettant de choisir la source audio et de lancer la lecture de la musique.