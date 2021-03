Soldes : l'excellent Chromebook HP 14" HD est moins cher avec ce code promo

Ce Chromebook conçu par HP est un appareil très intéressant si vous êtes actuellement en télétravail mais aussi pour votre utilisation de tous les jours. Il dispose d'un écran de 14 pouces tactile et l'appareil peut se replier pour le poser sur une table tel un livre retourné. Vous avez accès ainsi à un écran connecté pilotable du bout du doigt pour regarder vos vidéos ou lancer un appel avec toute votre tribu grâce à la caméra ultra grand-angle intégrée.

La fiche technique se compose d'un processeur Intel Celeron Bicoeur, d'un chipset graphique Intel UHD 600 et de 4 Go de mémoire vive. Le stockage est quant à lui de 64 Go SSD pour accueillir la plupart de vos contenus, de vos documents et vos applications les plus utilisées.

A l'intérieur c'est ChromeOS qui vous permet de travailler efficacement. Le système est sécurisé et très stable et a l'avantage de vous proposer tous les services Google immédiatement. Si vous et vos équipes avez migré vers les outils Google Docs ou Gmail pour vos mails d'entreprise, vous retrouverez votre espace de travail et vos préférences simplement en vous connectant à votre compte Google. Simple comme bonjour. Les applications Android de votre smartphone sont également disponibles depuis le Play Store.