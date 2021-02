Soldes : les promotions high-tech à ne pas manquer ce mercredi

On ne le répétera jamais assez : il ne reste plus que sept petites journées avant la fin des Soldes. Si le gouvernement français a autorisé un prolongement de deux semaines de cette période commerciale, en conséquence des effets de la crise sanitaire et des mesures de couvre-feu, toutes les bonnes choses ont une fin et le 2 mars prochain sera votre toute dernière journée pour économiser des dizaines d'euros sur vos achats high-tech.

Si vous n'avez pas encore fait vos emplettes durant ces cinq dernières semaines de Soldes, il ne vous reste plus que quelques heures pour faire votre choix et faire des économies au passage. Si vous avez déjà profité des nombreuses offres des e-commerçants ces derniers jours, vous avez encore l'occasion de compléter votre équipement high-tech à moindre coût. Vous aviez vu un PC portable ou une enceinte connectée mais aviez privilégié un autre produit ? C'est le moment ou jamais pour craquer et passer commande.

C'est d'ailleurs peut-être le meilleur moment pour acheter. En effet à l'approche de la fin des Soldes les e-commerçants se montrent particulièrement agressifs avec des prix non pas en baisse mais en chute libre. Les réductions n'ont jamais été aussi stupéfiantes et certains produits, déjà fortement soldés au début de la période, ont encore perdus quelques dizaines d'euros ces derniers jours.

Les smartphones sont les produits les plus populaires depuis le début de ces Soldes 2021 et cela ne se dément pas pour cette dernière semaine. Aujourd'hui encore et jusqu'à mardi prochain les modèles les plus populaires des marques Apple, Samsung, Xiaomi, OnePlus ou encore Huawei vont connaitre une valse des étiquettes. On peut s'attendre à quelques promotions coup de poing sur des modèles à la fois très élégants et racés mais aussi puissants, que ce soit au niveau de leur processeur mais aussi de leurs capacités photo.

Les PC portables seront également les produits à suivre durant ces toutes dernières heures de Soldes. Ces appareils, souvent relégués au second plan ces dernières années, sont revenus sur le devant de la scène avec le confinement et l'explosion du télétravail. Si vous n'avez pas encore eu le temps de renouveler votre équipement, des modèles signés Acer, Asus ou encore Huawei, Microsoft et HP sont disponibles à des prix totalement fous pour vous permettre enfin de travailler depuis la maison et dans les meilleures conditions possibles. Ces PC portables incluent désormais des écrans HD dernier cri et des processeurs extrêmement véloces pour pouvoir travailler mais aussi consulter le web et discuter avec ses proches des heures durant et sans latences ni ralentissements.

Les objets connectés enfin sont la dernière et très vaste catégorie à surveiller durant cette dernière semaine de Soldes. Elle regroupe des appareils aussi distincts et utiles que les aspirateurs robot iRobot ou Roborock, les enceintes connectées Google Nest ou Amazon Echo mais aussi les accessoires domotiques comme les ampoules connectées Philips Hue qui vous permettent de contrôler depuis votre smartphone ou votre montre connectée l'ensemble des lumières de votre maison.