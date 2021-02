Soldes Fnac : une belle promotion sur un écran PC Lenovo 27" FHD

Cette promotion est proposée par la Fnac, qui assure une livraison gratuite sous deux à quatre jours, ou dès le lendemain avec l'abonnement Fnac+ ou pour 19,99€ supplémentaires. Il est également possible de le retirer en magasin dans l'heure si celui-ci dispose du produit en stock. Il s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit d'un écran Lenovo, une marque connue dans le domaine, de 27" FHD. Il propose un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un temps de réponse de 5 ms et un contraste 3 000 000 : 1. Il embarque également une compatibilité G-Sync et la technologie de synchronisation AMD FreeSync permettant de limiter les effets de déchirement de l'écran. Pour plus de confort oculaire, il intègre également un filtre lumière bleue et l'anti-éblouissement.

Niveau connectique, l'écran inclut une sortie vidéo VGA et une sortie HDMI 1.4. Il est également compatible sur les versions Windows 7 à 10.