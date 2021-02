Soldes : la Nintendo Switch est au meilleur prix chez Cdiscount avec un code promo

Il est important de préciser qu'aucun jeu n'est inclus dans ce pack. La console est donc vendue seule mais dès sa mise en service, vous aurez tout de même la possibilité de jouer. En effet, en vous rendant sur l'eShop, des titres gratuits comme Fortnite, Warframe, Rocket League ou Tetris Effect sont téléchargeables (un abonnement au Nintendo Switch Online peut être requis). Sinon, les grands classiques que sont The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons, Luigi's Mansion 2 ou encore le très récent Super Mario 3D World + Bowser's Fury peuvent être achetés. Vous aurez l'embarras du choix.