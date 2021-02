Soldes Cdiscount : cet écran PC Viewsonic 27" bénéficie d'une double promo

Cette double promotion provient de Cdiscount, qui assurera une livraison gratuit en France Métropolitaine dès le lendemain chez vous ou en point retrait. Il est également possible de payer ou 4 fois, soit 35€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de 3 ans.

Il s'agit donc d'un écran LCD à rétroéclairage de 27" proposé par Viewsonic, une marque connu dans le domaine, doté d'une dalle IPS Full HD à 75 Hz, d'un temps de réponse de 5 ms et d'un rapport de contraste dynamique 1000:1 / 50 000 000:1. L'écran s'accompagne d'un revêtement anti-éblouissement et intègre les technologies Flicker Free et FreeSync afin d'éviter les effets de scintillement et de déchirement de l'image.

Côté connectique, l'écran embarque une sortie VGA, une sortie HDMI et une sortie de ligne audio, lui offrant une certaine polyvalence.