Cette caméra de surveillance Xiaomi est soldée chez Cdiscount

Une bonne façon de renforcer la sécurité de son domicile consiste à y installer une caméra de surveillance connectée. Et une telle démarche doit également être accessible à ceux qui ont un budget contraint. Cela tombe bien : c'est précisément l'objet de ce bon plan !

En effet, nous nous intéressons ici à la caméra de surveillance Mi 360° Home Security Camera 2K, du célèbre constructeur chinois Xiaomi. Dès son nom, on peut repérer quelques-unes de ces qualités. Premièrement, une fois installée (sur un meuble, au mur, au plafond…), elle pourra balayer du regard toute la pièce, y compris la nuit, grâce à sa capacité de rotation de 360° horizontalement et de 108° verticalement. De plus, l'objet peut filmer des images d'une résolution de 2304 x 1296 pixels, qui offre un grand niveau de détail.

Mais l'accessoire sait aussi faire preuve d'intelligence. Il s'appuie en effet sur une IA capable de détecter des mouvements suspicieux et d'envoyer une alerte en cas de menace. L'utilisateur sera alors prévenu sur son smartphone, ce dernier pouvant tourner sous Android (4.4 et plus) ou iOS (9 et plus).