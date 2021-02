Soldes Amazon : l'enceinte Ultimate Ears Booms 2 Lite au meilleur prix

C'est Amazon qui prend les commandes de cette promotion. Le géant américain spécialisé dans la vente en ligne propose la livraison gratuite à domicile pour les clients qui résident en France métropolitaine. Vous pourrez aussi récupérer le colis en point retrait. La garantie est valable pendant deux ans et une extension d'un an est accessible contre 5,19€ supplémentaires ou 6,39€ pour deux ans.

L'enceinte Ultimate Ears Boom 2 Lite est un modèle Bluetooth qui viendra se connecter à votre appareil (smartphones, tablettes, ordinateurs…) très facilement. Le signal restera stable (avec une portée de 30 mètres) pour garantir une qualité audio d'exception. Celle-ci est rendue possible via un son diffusé à 360° et des basses extrêmement puissantes. Vos musiques préférées profiteront donc d'un rendu optimal que ce soit pour une écoute à l'intérieur ou en extérieur.

Les amateurs de musique seront donc pleinement satisfaits par cet exemplaire qui cache bien d'autres avantages. Nous allons les découvrir sans attendre !