Soldes : ces super écouteurs Bang & Olufsen E8 baissent encore en prix chez Cdiscount

En premier lieu, les écouteurs Bang & Olufsen ont la bonne idée d'être true wireless, c'est-à-dire vraiment sans fil. Pour cela, ils sont compatibles avec la technologie Bluetooth, d'une portée d'environ 10 m. Vous n'aurez donc même pas besoin d'être à côté de votre téléphone ou votre ordinateur pour écouter votre musique ou répondre à vos appels.

Car il s'agit là d'un autre avantage de ce modèle : malgré leur taille très compacte, les écouteurs possèdent chacun des commandes tactiles. Celles-ci permettent notamment de décrocher et de raccrocher, mais aussi de contrôler le volume et de passer à la musique suivante. De plus, les dispositifs sont équipés de microphones, afin de restituer votre voix.

Enfin, notez que leur autonomie est d'environ 4 heures, dans le cadre d'une utilisation standard. Une durée que vous pourrez porter à 8 heures, à l'aide du boîtier de recharge fourni.