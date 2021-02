Précommandez le jeu Super Mario 3D World + Bowser's Fury sur Nintendo Switch au meilleur prix

La taille d'écran d'un PC portable détermine en grande partie les usages que vous allez pouvoir faire de votre future machine. À mi-chemin entre un ordinateur très léger et une station de travail plus lourde, la diagonale de 15 pouces est un bon compromis entre portabilité et puissance brute. Si vous souhaitez acquérir une telle diagonale d'écran, voici notre sélection des meilleurs PC portables autour des 15 pouces.