Soldes : pack de lampes connectées Philips Hue Play à prix cassé

Quel service se cache derrière le nom « Philips Hue Play » ? Si vous parlez couramment anglais, vous savez peut-être que « hue » signifie « teinte », ce qui donne un indice sur la fonctionnalité principale du produit… En effet, il s'agit de barres LED connectées, qui offrent premièrement un large spectre de 16 millions de couleurs. De quoi créer une ambiance spécifique dans chaque pièce de votre maison, puisque les accessoires se déplacent aisément.

Mais c'est associées au pont Philips Hue (non inclus ici) que les ampoules révèlent tout leur potentiel. De cette façon, vous pouvez en effet les contrôler à distance, depuis votre smartphone ou votre tablette, via l'application mobile dédiée. Et même avec votre voix, étant donné que le système est compatible avec les principaux assistants vocaux : Alexa, Google Assistant, Siri.