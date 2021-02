La tablette Lenovo M10+ avec sa station d'accueil en promo chez Fnac et Darty pour les Soldes

Commençons comme toujours par les modalités à prendre en compte avant de passer à la caisse. Déjà, le prix est similaire à la fois chez Darty et Fnac. La livraison à domicile et le retrait en magasin sont également offerts au sein de ces deux enseignes. Le paiement en plusieurs fois répond lui aussi présent et la garantie est valable pendant deux ans. Les avantages Fnac+ et Darty+ peuvent s'appliquer à ce produit.

Détaillons à présent les caractéristiques techniques de la Lenovo M10+. Cette tablette tactile est dotée d'un écran 10,3 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. La qualité d'image est vraiment idéale sur toutes les vidéos, photos, jeux et autres programmes que vous pourrez visionner. Soulignons aussi les 4 Go de RAM qui garantiront une bonne fluidité. Aussi, la mémoire interne de 128 Go vous permettra de stocker une multitude d'applications.

Terminons notre tournée en nous arrêtant sur les deux haut-parleurs intégrés et les caméras 5 MP à l'avant ainsi que 8 MP à l'arrière. L'autonomie de la batterie embarquée pourra grimper jusqu'à 7 heures de manière ininterrompue.