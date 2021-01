Soldes : une clé USB SanDisk Ultra Fit 512 Go à prix cassé !

De plus en plus d’entreprises et administrations, sans parler des particuliers, sont touchées par des ransomwares, ces virus chiffrant les données. La forte augmentation de ces attaques montre que le niveau de sécurité des réseaux n’est pas adapté à cette menace. Aussi, une société française spécialisée dans la cybersécurité propose de vérifier les faiblesses d’un réseau avec un « vrai-faux ransomware ».