Pour les Soldes, le prix de la Fabrique à histoires Lunii chute à nouveau 🔥

Lunii est une start-up française qui a conçu durant l'été 2016 la Fabrique à histoires. Son but ? Réveiller l'imagination des enfants âgés de 3 ans et plus.

La Fabrique raconte 48 aventures aux enfants. Grâce aux choix d'un héros, d'un lieu, d'un personnage secondaire et d'un objet, les chères têtes blondes pourront développeur leur créativité. Et avec l’application Mon Studio Lunii disponible sur smartphone ou tablette, toute la famille peut créer et enregistrer en toute simplicité ses propres histoires.

Avec une connexion sur des ordinateurs Mac et PC, le produit se recharge par un câble micro-usb qui est fourni avec le jeu.