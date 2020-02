Batterie externe Xiaomi 20 000 mAh à seulement 23,62€ pendant les soldes Cdsicount

Soldes Cdiscount : la batterie externe Xiaomi 20 000 mAh en promo

Deux sorties USB

Prenez donc la direction du site marchand Cdiscount pour vous procurer en promotion la batterie externe Xiaomi 20 000 mAh. Alors que le produit est vendu à 25 euros sur le site officiel Xiaomi, la batterie fait l'objet d'une réduction non négligeable et voit son prix affiché à exactement 23,62 euros.Mais ce n'est pas tout ! Si vous êtes membres CDAV, vous pouvez obtenir l'accessoire au tarif réduit de 19,99 euros. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés au programme Cdiscount à volonté , vous pouvez tester ce dernier pendant quelques jours.Cette batterie signée Xiaomi est dotée d'un design fin avec une coque en alliage d'aluminium anodisé et est idéale pour vos déplacements personnels et professionnels.L'accessoire est équipé de deux ports USB (5.1V/3.6A) qui sont utilisables en même temps pour un rechargement rapide et sécurisé. Il peut aussi recharger d'autres appareils comme les montres connectées, les bracelets connectés, les écouteurs ou encore les casques audio.Compatible Quickcharge 3.0, la batterie mesure 149.5 x 69.6 x 23.9 mm et un poids de 358 grammes.