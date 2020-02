Soldes Amazon: Volant de course avec retour de force + pédales à 179,94€ au lieu de 399,00€

Pour une conduite réaliste

Un périphérique haut de gamme

C'est Amazon qui s'est occupé de mettre cette réduction en ligne. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne offre la livraison à domicile en France métropolitaine. Vous pouvez bien évidemment choisir de récupérer le colis au point retrait de votre choix. N'oubliez pas que si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous recevrez la commande chez vous sous un petit jour ouvré. D'autres avantages sont de la partie comme l'accès à Prime Video et Amazon Music. Pensez à bien activer l'essai gratuit de 30 jours (puis 49€/an). Enfin, la garantie matérielle de ce produit est valable pendant 2 ans. Passons maintenant à ses caractéristiques techniques.Tout d'abord, sachez que ce volant Logitech G29 peut être utilisé sur PS4, PS3 et PC. Il est également fourni avec des pédales pour un réalisme toujours plus poussé. Cet exemplaire dispose du retour de force à deux moteurs qui permet de ressentir tous les virages et chaque type de terrain comme si vous étiez à bord d'un véritable bolide. Vos contrôles seront toujours extrêmement précis et fluides via les engrenages de transmission hélicoïdaux ainsi que le système anti-jeu. Bref, vous ne serez clairement pas déçu au niveau des sensations de conduite.Ce modèle conçu par Logitech est aussi très agréable à prendre en main. Il est doté de tous les boutons importants (croix directionnelle, gâchettes, pause...) sur sa devanture. Des témoins lumineux sont même de la partie pour vous indiquer à quel moment il faut passer les vitesses. La protection du volant est faite à partir d'un cuir cousu main et les pédales sont en acier oxydable pour un maximum de durabilité. Vous pouvez également compter sur un roulement à bille en acier. Enfin, sachez que les pédales sont entièrement réglables et que la rotation de blocage maximale du volant peut atteindre jusqu'à 900°.Avec ce périphérique signé Logitech, vous profiterez de sensations réalistes et d'une immersion impressionnante. Si vous comptez devenir un véritable professionnel dans la maîtrise d'un ou plusieurs jeux de course, c'est le volant qu'il vous faut !