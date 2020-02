Nouvelle vente flash Microsoft sur Surface Laptop 2 et Surface Pro X

Des tablettes et ordinateurs haut de gamme signés Microsoft

Surface Laptop 2 et Pro X : le haut de gamme au service de la productivité

Pack Surface Pro 7 : une offre irrésistible

La gamme Surface est aujourd'hui primordiale pour Microsoft. L'éditeur est devenu constructeur informatique à part entière en proposant des tablettes tactiles mais également des ordinateurs portables plus traditionnels, tous équipés de Windows et donnant accès à la galaxie de services en ligne proposés par l'éditeur.Pour les Soldes d'hiver 2020, Microsoft vous permet de découvrir ces toutes dernières solutions et d'accéder à ces meilleurs produits sans vous ruiner, avec des remises comprises entre 20 et 40% sur certaines de ses Surface. Voyons ensemble les différentes offres proposées.On commence cette sélection par le Surface Laptop 2, l'ordinateur portable made in Microsoft. Pour cet appareil, l'éditeur n'a pas lésiné sur les moyens et vous propose une machine entièrement en aluminium, associant légèreté et finesse pour une utilisation nomade. Le modèle proposé ici est décliné dans un coloris platine du plus bel effetL'ordinateur propose un écran de 13,5 pouces sans bordures ou presque et entièrement tactile pour interagir plus facilement dans les interfaces des applications. A l'intérieur c'est un processeur Intel Core i5 associé à 8 Go de mémoire et 256 Go d'espace disque SSD qui équipent le Surface Laptop 2 pour vous offrir une grande puissance quelques soient vos usages. L'autonomie est elle annoncée à 14,5 heures au maximum pour une utilisation moyenne de l'appareil.Le Surface Laptop 2 est proposé sur le Microsoft Store pour un prix de 869€, soit près de 580€ d'économies et une remise de 40% sur son prix de vente initial. Ce sont les dernières pièces mises en vente, il ne faudra donc pas trop tarder pour en bénéficier !Le deuxième appareil proposé à l'occasion de ces Soldes d'hiver 2020 est la Surface Pro X. Ce tout nouvel appareil est la première Surface à tourner sous Windows 10 ARM, la version adaptée aux processeurs ARM. L'appareil peut de ce fait intégrer une puce 4G pour être connectée à Internet partout où vous vous trouviez sans dépendre d'un réseau Wi-Fi.L'appareil propose aussi un écran de 13 pouces de diagonale, avec une épaisseur de seulement 7,3 pouces pour 774 grammes sur la balance au total. Et comme toutes les tablettes Surface, vous pouvez y raccorder une Surface Cover intégrant un clavier complet et un trackpad pour la transformer en ordinateur portable parfaitement fonctionnel.Le processeur de 3 GHz vous offre assez de puissance pour utiliser toutes vos applications, même les plus gourmandes en ressources et avec une autonomie jusqu'à 13 heures, vous pouvez tenir toute la journée sans passer par une prise électrique.La Surface Pro X est disponible à un prix de 920€, soit 400€ d'économies immédiates en passant par le Microsoft Store.Une autre offre Surface, incluant la toute dernière Surface Pro 7 équipée d'un processeur i5 et de 256 Go de stockage est disponible pour un prix de 1199€ au lieu de 1617,99€. Pour ce prix vous retrouverez également un clavier Type Cover de couleur noir ainsi qu'un an d'abonnement à Office 365, pour une solution de productivité tout-en-un.Les offres Surface ne dureront que quelques jours, n'attendez pas trop longtemps pour bénéficier de ces remises tout simplement exceptionnelles.