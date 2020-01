L'excellente trottinette Xiaomi M365 à prix cassé chez Cdiscount

La Xiaomi M365 en promo sur Cdiscount

Les caractéristiques principales de la trottinette électrique

Les soldes d'hiver arrivent presque à leur terme mais les promotions continuent de fleurir chez Cdiscount, notamment au rayon des trottinettes électriques Ainsi, la Xiaomi M365 fait l'objet d'une remise immédiate de 60 euros sur le site marchand et voit son prix affiché à 339,99 euros. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient d'une réduction supplémentaire de 18 euros et peuvent payer le produit à 321,99 euros grâce au programme Cdiscount à volonté.Conçue pour circuler en ville, la Xiaomi M365 est une trottinette électrique qui respecte la limitation avec une vitesse maximale fixée à 25 km/h (pour 30 km d'autonomie).Elle peut accueillir une personne jusqu'à 100 kg. D'un poids de 12,5 kg, elle est également équipée de feux arrière rouges et d'un double système de freinage à l'avant et à l'arrière.Enfin, la M365 est livrée avec les accessoires suivants : un adaptateur secteur, une clé Allen, une buse de pompe pour pneus et 4 vis Allen.