Soldes : le volant de course Logitech G29 Driving Force avec pédalier à 199,95€ au lieu de 258€

Le volant Logitech G29 Driving Force avec pédales à moins de 200 €

De vraies sensations de conduite

Le volant de course G29 Driving Force avec pédales de chez Logitech est donc passé sous la barre des 200 € alors qu'il coûtait encore 258 € il y a seulement quelques heures. Un prix qui était déjà abaissé, puisque l'équipement de Logitech était initialement vendu à 399 € sur le site d'Amazon. La promo actuelle correspond donc à une réduction de -50 % par rapport au prix d'origine.En commandant le volant Logitech et ses pédales, vous serez livré gratuitement en quelques jours ouvrés si vous habitez en France métropolitaine. Si vous êtes impatient de recevoir votre matériel de gaming, vous pouvez choisir la livraison accélérée qui vous permettra de découvrir votre colis dès le lendemain - voire le surlendemain selon l'heure à laquelle vous passez commande. En ce moment, profitez d'un échelonnement de paiement en 4 fois sans payer aucun frais. Un initiative appréciable en cette période de soldes !Avec le volant de course Logitech G29 Driving Force et ses pédales, vous ferez l'acquisition d'un appareil dédié aux joueurs les plus passionnés. Doté d'un retour de force très réaliste, vous aurez l'impression d'être vraiment monté à bord d'une voiture de course. Confortable et ultra bien pensé, le volant en cuir cousu à la main offre une rotation allant jusqu'à 900° (soit deux fois et demi le tour du volant). Les trois pédales réglables viennent accentuer encore les sensations d'une conduite proche de la réalité. Ce pack de course Logitech G29 convient aux PS3 comme aux PS4, mais aussi aux PC et aux Macs.Passez la seconde pour vous rendre à toute allure sur le site d'Amazon et ainsi profiter de cette promo de compétition sur le Logitech G29 Driving Force.