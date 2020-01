Clubic coup de coeur des soldes 3 ème démarque Fnac / Darty

5 produits qui ont fait battre notre cœur

Notre sélection des meilleures offres Fnac-Darty

Chez Clubic, on aime particulièrement les bonnes affaires et on aime plus que tout les partager ! Pour vous faire profiter des meilleures offres de la troisième démarque de ces soldes d'hiver, la Team des Bons Plans a décidé de vous préparer un florilège de nos coups de cœur. Retrouvez donc nos promotions favorites et nos articles préférés à un prix ultra compétitif dans cette nouvelle sélection aux petits oignons.Pour tous les produits présentés ci-dessous, vous avez la garantie de recevoir des articles neufs qu'il est possible de renvoyer si vous changez d'avis. À part pour la batterie de secours Sony vendue par Darty à seulement 10 € (que vous pourrez retirer gratuitement en magasin), vous bénéficierez, pour tous les produits soldés de cette sélection, d'une livraison à domicile offerte qui sera effectuée en quelques jours ouvrés. Sans plus attendre, voici notre sélection coup de cœur des meilleures offres dégotées sur les enseignes Fnac et Darty.Nous entamons cette nouvelle sélec' avec le casque Marshall Monitor bluetooth qui est en ce moment disponible chez la Fnac à moins de 130 € - 129,99 € - exactement au lieu des 199,99 € habituels. Cet excellent produit signé Marshall est réservé aux amoureux de musique qui sauront apprécié le son particulièrement soigné et équilibré de la prestigieuse marque britannique. Avec ses basses puissantes et ses aigus bien maîtrisés, le casque bluetooth vous fera profiter d'une qualité audio irréprochable. En plus de ravir vos oreilles, cet accessoire Marshall comblera aussi vos yeux avec son design rétro, représentatif de la marque. L'accessoire intègre une télécommande et un micro qui vous permettent de gérer votre musique ainsi que de prendre vos appels. Il est pliable et offre une autonomie de 30 heures maximum.Le deuxième article de notre sélection coup de cœur est la batterie de secours externe Sony 5 000 mAh, vendue à seulement 10 € au lieu de 30 € (29,99 € précisément) sur le site de Darty. Avec cette réduction de 66 %, on peut vraiment dire qu'on est sur une très bonne affaire. La batterie Sony s'adapte à tous les smartphones sans exception. Elle est équipée d'un port USB de type sortie USB 1.5A. Très pratique, cette batterie se glisse dans votre sac ou votre poche pour vous suivre et vous dépanner dans la vie de tous les jours comme en vacances (notamment pour vos escapades en pleine nature). Sa capacité de 5 000 mAh vous permettra de recharger votre smartphone deux fois environ.Le troisième produit soldé qui a particulièrement retenu notre attention est un appareil qui un point commun avec l'accessoire précédent : il est lui aussi très pratique au quotidien. Voici l'aspirateur sans fil Xiaomi Dreame V10 qui est actuellement soldé à - 42 % sur le site de Darty et atteint ainsi le joli prix de 229,99 € au lieu de 399 €. Avec un poids plume de seulement 4,3 kg, cet aspirateur balai s'empoigne en un seul geste pour un nettoyage ultra rapide. Il affiche une puissance de 450 W qui lui permet d'aspirer de façon efficace, pour garder un intérieur propre, facilement et en un rien de temps. Cet aspirateur de la marque chinoise Xiaomi s'utilise sur toutes les surfaces et est garanti pendant deux ans.Nous repassons chez l'enseigne Fnac pour rester dans l'univers de la maison avec la caméra de surveillance connecté Muzili. L'accessoire high-tech affiche en ce moment un prix très attractif puisqu'il est vendu à 26,99 € au lieu de 99,99 €, à l'occasion de la troisième démarque des soldes d'hiver, ce qui fait une économie de pas moins 73 €. La caméra connectée de chez Muzili possède une résolution de 1080p et restitue des images toujours nettes, même pendant la nuit. Pour une surveillance accrue, la caméra est capable de pivoter à 360° à l'horizontal et jusqu'à 100° verticalement. Elle est bien entendu programmable, reçoit le Wi-Fi et est dotée d'un système audio bidirectionnel. Elle dispose d'une capacité de stockage extensible jusqu'à 128 G en ajoutant une carte Micro SD.Nous terminons cette sélection avec le SSD Transcend 128 Go qui coûte désormais moins de 40 € chez Darty, puisqu'il y est vendu à seulement 38,72 € au lieu de 66,66 €. Cette carte vous permettra donc d'étendre la mémoire de votre Macbook en lui ajoutant un espace de stockage supplémentaire de 128 Go et en lui apportant, en prime, les avantages d'un accessoire SSD. En effet, grâce à la carte Transcend vous augmenterez la réactivité de votre ordinateur pour plus de rapidité. Il est destiné aux Macbook Pro Retina 15 pouces et se glisse dans le port SD. Le SSD interne Transcend Jetdrive est un outil compact qui résiste bien aux chocs, à l'humidité ou encore à la poussière. Profitez d'une vitesse de lecture optimale grâce à ce SSD accessible à petit prix.