Soldes Amazon: Xiaomi Redmi Note 8 32go Black à moins de 140€ !

Un mobile à (tout) petit prix

Facile à prendre en main

Nous sommes chez Amazon pour cette bonne affaire des plus intéressantes. Cet article vendu et expédié par IronTechnik pourra être livré gratuitement à votre domicile. Le paiement en quatre fois est également d'actualité pour cette commande. En ce qui concerne l'expédition, elle devrait être réalisée entre 3 et 4 jours après la validation de votre achat. Vous allez donc devoir un peu patienter. Maintenant, passons aux caractéristiques techniques de ce smartphone Le Xiaomi Redmi Note 8 est équipé d'un écran 6.3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Pour ce qui est de sa configuration, il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 665 accompagné par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Cela devrait largement convenir aux utilisateurs qui se contentent de naviguer sur internet, de regarder des vidéos ou même d'écouter de la musique. Vous ne pourrez logiquement pas faire tourner beaucoup de jeux avec ces composants, ce mobile étant réservé à une utilisation traditionnelle.Pour la partie consacrée aux photos, nous sommes en présence d'un quadruple capteur placé à l'arrière du mobile. Nous y trouvons module principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un TOF de 2 mégapixels et un macro de 2 mégapixels également. À l'avant, c'est un capteur 20 mégapixels qui se chargera des selfies. De son côté, la batterie 4000 mAh offre une autonomie très importante à ce smartphone.Le Xiaomi Redmi Note 8 s'adresse avant tout aux utilisateurs qui veulent uniquement se servir des fonctions de base d'un mobile. Ce dernier va donc à l'essentiel et fera plaisir aux plus petits budgets. Il est à vous !