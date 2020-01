Soldes 2020 : le prix la trottinette électrique Ninebot ES2 en chute !

Une trottinette vendue à perte !

Puissance, sécurité et autonomie

La deuxième démarque de ces soldes 2020 apporte décidément son lot de jolies surprises qui feront plaisir aux adeptes des bonnes affaires. Avec cette trottinette électrique vendue 39 € de moins que d'ordinaire, et qui est indiquée comme étant cédée à perte sur Cdiscount, l'enseigne promet en effet de satisfaire les consommateurs les plus exigeants. Aussi, si vous êtes intéressé par ce modèle NINEBOT, ne tardez pas à vous glisser un exemplaire dans votre panier, car les commandes s'accumulent et le stock risque de vite s'amenuiser.Comme souvent sur le site de Cdiscount, vous pouvez choisir votre mode de livraison et ainsi décider de recevoir votre colis dès le lendemain, chez vous, ou dès le surlendemain en point retrait. En ajoutant quelques menus frais de service, vous pourrez régler votre trottinette en plusieurs fois. Vous paierez alors la somme de 92,14 € en 4 mensualités.Le petit véhicule signé Segway répond à tout ce que chaque usager est en droit d'attendre d'une trottinette électrique. Ainsi, avec un puissant moteur de 300 W, la trottinette électrique NINEBOT peut rouler jusqu'à une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie en Lithium-Ion 187 Wh peut transporter son utilisateur sur une distance de 25 km, une belle autonomie qui a en plus la particularité de pouvoir être augmentée : en effet, en proposant un emplacement pouvant accueillir une batterie supplémentaire, la marque vous laisse la possibilité de rouler pendant une distance totale de 45 km.La NINEBOT est un appareil sûr et sécurisant qui est doté d'un frein avant au système électromagnétique ainsi que d'un frein arrière mécanique. Elle possède, bien entendu, un éclairage avant par LED ainsi qu'un feu stop. Pour un maximum de confort et de sécurité, le bolide est équipé de deux pneus de belle taille (8 pouces) annoncés comme increvables par le fabricant. La trottinette pèse 12,5 kg et se replie en deux temps trois mouvements. Vous pourrez ainsi l'utiliser sereinement puis la transporter très facilement dans les transports en commun.Le joli bolide urbain est vendu dans un coloris gris foncé, pour une allure moins sombre qu'avec un modèle noir, mais toute aussi sobre et élégante.