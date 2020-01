Soldes Cdiscount : un SSD interne WD Blue 1 To à moins de 110€

1 To de stockage pour conserver tous vos documents

Un composant qui redonne du souffle à votre PC

Les PC portables ont tous le même problème aujourd'hui : celui du stockage. Les films sont en Full HD, voire en 4K, les photos en haute résolution et avec l'augmentation des débits, voire l'arrivée de la fibre pour les plus chanceux, les fichiers que l'on échange ou que l'on récupère sont de plus en plus volumineux.Les PC portables n'ont pas suivi cette tendance et leurs stockages restent limités à 128 ou 256 Go, des valeurs bien trop faibles pour le monde numérique d'aujourd'hui. C'est à ce problème que répond WD avec son disque SSD interne Blue. Avec ce composant, vous pouvez remplacer le disque par défaut de votre machine pour le remplacer par un support de stockage bien plus adapté à vos téléchargements quotidiens.Avec 1 To de stockage, vous pouvez recevoir et conserver une copie de l'ensemble de vos documents de travail ou de vos pièces jointes mais aussi télécharger hors-connexion une playlist Spotify ou quelques épisodes d'une série sur Netflix et même installer un jeu vidéo. Votre machine peut embarquer le nécessaire pour un déplacement, même si vous n'avez pas accès à une connexion internet.L'expertise de WD se retrouve également dans les débits avec une vitesse de 560 Mo/s en lecteur et 530 Mo/s en écriture. Vous accédez à rapidement à vos documents mais mieux encore, vos applications et le système en général charge plus rapidement vos données. La navigation est dès lors plus réactive.Amazon vous propose le WD Blue 1 To à 109,99€. Ne ratez pas cette offre exceptionnelle pour un composant de très grande qualité qui redonnera un second souffle à votre ordinateur.