Soldes : le Xiaomi Redmi Note 8 32Go chute à moins de 140€ !

Une nouvelle baisse de prix sur l'excellent Note 8

Un smartphone qui a tout pour lui

Les soldes d'hiver sont l'occasion idéale pour remplacer son smartphone vieillissant ou investir dans un appareil plus performant. Le but est donc de dénicher les meilleures affaires, et cela Amazon l'a bien compris. Le géant américain propose ainsi le Redmi Note 8 de chez Xiaomi au prix exceptionnel de 139,99 €.Sorti il y a moins de six mois, le Note 8 est un smartphone d'entrée de gamme, doté de certains atouts qui viennent sérieusement rehausser son statut à un niveau supérieur. C'est notamment le cas de son processeur, le très réactif Qualcomm Snapdragon 665 qui fait admirablement tourner la bête, ainsi que de sa batterie d'une capacité de 4000 mAh qui offre au smartphone une remarquable autonomie.Le Note 8 est un smartphone de 6,3 pouces équipé d'un écran LCD IPS qui affiche une définition de 2340 x 1080 pixels et qui est soigneusement protégé par un verre Gorilla Glass 5. Côté mémoire, l'appareil Xiaomi est à 32 Go d'espace de stockage interne et à 3 Go de mémoire vive.La partie photo du Redmi Note 8 est particulièrement convaincante. Vous pourrez ainsi prendre de très jolies clichés grâce à un capteur principal arrière atteignant les 48 mégapixels qui est accompagné de trois autres objectifs venant apporter de la profondeur et du relief aux images. Vos selfies seront quant à eux pris en charge par une caméra avant de 13 mégapixels qui offre de bons résultats de jour.Le smartphone Xiaomi vous sera livré gratuitement en trois jours ouvrés environ. Si vous êtes impatient de recevoir votre nouveau téléphone, optez plutôt pour la livraison accélérée, un service payant mais plus réactif.Le Note 8 figure parmi les meilleures ventes sur Amazon. Si vous souhaitez vous aussi profiter de ce petit prix, ne tardez pas à passer commande.