Nintendo Switch, PS4, Xbox : tous les bons plans des Soldes 2020

Le jeu vidéo est une catégorie de produits extrêmement sollicitée. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Ce n'est pas toujours facile de choisir quelle console acheter mais nous allons vous aider à y voir plus clair. Dans les paragraphes qui vont suivre, vous trouverez une large sélection de jeux, machines et autres accessoires. Nous sommes allés sur plusieurs sites spécialisés dans la vente en ligne pour dénicher les meilleures promotions gaming actuellement en vigueur. Nous vous rappelons qu'elles sont disponibles jusqu'à la fin des soldes, soit le 4 février prochain.Sans plus attendre, il est temps de vous dévoiler notre sélection des bons plans les plus attractifs sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Nous nous retrouvons juste après pour quelques conseils et modalités utiles à savoir.Voici notre sélection des promotions sur la Nintendo Switch.Découvrez les bons plans en cours sur Xbox pour les Soldes 2020.Voici notre sélection sur les promotions en cours sur la Playstation 4Si vous êtes à la recherche d'une machine puissante pour profiter de vos jeux dans les meilleures conditions possibles, nous vous conseillons d'acheter une PS4 Pro ou une Xbox One X. Ces deux consoles peuvent faire tourner certains jeux en 4K - HDR (à condition d'utiliser un téléviseur compatible). Rappelons que la machine de Microsoft est plus puissante que celle de PlayStation. La Xbox One X est aussi équipée d'un lecteur Blu-ray 4K pour les films. Bref, ces consoles sont à destination des joueurs chevronnés avec un budget plus conséquent aussi.Bien entendu, les traditionnelles PS4 et Xbox One S sont elles aussi très performantes. Elles ne sont pas compatibles 4K mais elles gèrent tout de même la technologie HDR. Notez bien qu'elles ont exactement le même catalogue que leur petite sœur plus puissante. Leurs véritables avantages se trouvent au niveau de leur prix respectif plus abordable. De plus, la PS4 est beaucoup moins encombrante que la PS4 Pro. Il faut choisir en âme et conscience selon vos envies.Enfin, la Nintendo Switch a été pensée pour plaire à tous les joueurs. Le modèle de base permet de jouer sur une TV comme en mode portable. Cependant, si vous choisissez d'acheter la Switch Lite (qui est moins chère), vous pourrez seulement apprécier vos jeux en portable. Il s'agit d'une très bonne alternative si vous vous déplacez régulièrement. La Nintendo Switch est plus "grand public" que ses deux concurrentes. Maintenant, nous allons rapidement passer sur les jeux.Chaque console dispose de ses propres exclusivités. C'est aussi ce qui peut orienter le choix du client. Dans ce domaine, il faut bien admettre que la PS4 et la Switch ont bien plus de cordes à leur arc respectif que la Xbox One. Chez Nintendo, vous pourrez goûter aux iconiques licences comme. ou encore. À vous de voir si elles collent à vos affinités à matière de jeux vidéo.En ce qui concerne la PS4, des sagas plus "grand spectacle" commeou encorerépondent à l'appel. Ces jeux sont bien plus matures et violents que ce qui peut se faire sur la machine de Nintendo. La Xbox One est sur le même terrain avec des sagas commeet. Par contre, si vous adorez les jeux de course, la plate-forme de Microsoft est la mieux placée pour répondre à vos attentes avec les excellentsetCependant, il est important de rappeler que la PS4 et la Xbox One proposent un catalogue assez similaire en dehors de leurs exclusivités.La plupart des sites e-commerçants proposent des rayons très complets pour les jeux vidéo. C'est par exemple le cas d'Amazon et Cdiscount. Nous avons placé ces deux vendeurs au coeur de notre sélection. Tous les jeux ou presque y figurent donc vous trouverez forcément votre bonheur à ces adresses. Bien entendu, d'autres sites comme Rakuten ou encore la Fnac s'illustrent aussi dans ce domaine.Qu'il s'agisse d'Amazon ou de Cdiscount, chaque site spécialisé dans la vente en ligne dispose de son service premium (Amazon Prime, Cdiscount à volonté, Fnac+...). En y souscrivant, vous aurez accès à la livraison gratuite sous un jour ouvré et à d'autres avantages qui dépendent du site concerné. Vous pouvez activer un essai gratuit de 30 jours dans un premier temps puis payer un abonnement à l'année si vous le désirez une fois cette période offerte terminée.Voilà qui vient conclure notre sélection consacrée aux jeux vidéo pendant les soldes d'hiver 2020. Si vous avez des questions sur un produit ou sur des modalités, n'hésitez pas à nous les poser dans la section réservée aux commentaires située en bas de cet article. Revenez régulièrement sur Clubic pour découvrir d'autres promotions mises en ligne lors des soldes.