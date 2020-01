Soldes 2020 : l'offre Fnac immanquable, l'iPhone XS 64 Go à moins de 700€

Un téléphone haut de gamme pour tous vos besoins

L'une des meilleures caméras de poche du marché à un prix sacrifié

L'iPhone XS est sorti en 2018 mais reste encore aujourd'hui l'un des smartphones les plus puissants et les plus beaux jamais conçus. La marque a mis tout son savoir-faire pour proposer un produit haut de gamme qui répond au doigt et à l'oeil et vous permet de naviguer sur le web, de communiquer ou de jouer toute la journée.L'appareil intègre un écran OLED de 5,8 pouces et possède la caméra Face ID, permettant l'authentification par reconnaissance faciale pour déverrouiller votre téléphone mais également vous authentifier sur vos différents services en ligne et même payer sans contact avec Apple Pay.L'iPhone XS est également une excellente caméra de poche. Apple a inclus un module caméra à deux objectifs 12 mégapixels. Le premier est un objectif grand angle classique et le deuxième un téléobjectif permettant un zoom x2 mais aussi la prise de vues de clichés en mode « Portrait » avec effet de flou d'arrière plan.Enfin, l'iPhone XS embarque la puce A12 Bionic, un processeur ultra rapide qui reste aujourd'hui plus puissant que certains sortis après lui. L'appareil peut afficher les jeux 3D les plus gourmands, ou afficher des éléments en réalité augmentée sans jamais afficher de baisse de régime. Ce téléphone vous suivra durant de nombreuses années, et ce notamment grâce aux mises à jour d'Apple qui sont proposées très régulièrement pour améliorer le système.L'iPhone XS reste un smartphone d'exception et grâce aux Soldes 2020 vous allez pouvoir vous le procurer pour un prix bien plus abordable que ceux affichés par Apple. La Fnac le propose actuellement à un prix de 699€ au lieu de 1039€ habituellement. Les stocks sont très limités et devraient partir très vite, n'hésitez pas davantage !