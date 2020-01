Soldes Darty 2020: -60% sur l'achat d'un smartphone Nokia 8 Sirocco 299,00€ au lieu de 699,00€ !

400 € de remise sur le Nokia 8 Sirocco

Beaucoup d'atouts

Une offre à quasiment -60 % (58 % exactement) pour un deuxième jour de solde, ce n'est pas courant ! C'est pourtant la réduction proposée par Darty sur le Nokia 8 Sirocco qui est ainsi vendu à moins de 300 € sur le site du commerçant français. Le prestigieux smartphone Nokia au design racé vous serez livré gratuitement en deux jours ouvrés. Pour faciliter votre paiement, il est possible de régler le mobile haut de gamme en trois ou quatre mensualités par carte bancaire. Le Sirocco est sous garantie pendant deux ans. Si vous n'êtes pas totalement satisfait par l'appareil ou que vous changez d'avis, Darty vous laisse 15 jours pour le renvoyer et vous faire rembourser.Revenons à présent sur les caractéristiques principales du Nokia 8 Sirocco. Le smartphone finlandais affiche un très bel écran OLED de 5,5 pouces d'une définition de 2560 x 1440 pixels en Quad-HD qui se déverrouille en un instant grpace au lecteur d'empreintes intégré. Il embarque un processeur octo-cœur cadencé à 2,45GHz et dispose de 6 Go de mémoire vive pour 128 Go d'espace de stockage (non extensible). Il tourne sous le système d'exploitation Android 8.1 (Oreo). Sa batterie d'une capacité de 3260 mAh en fait un smartphone très endurant.Côté photo, le smartphone est plutôt bien équipé avec un double capteur de 12 mégapixels + 13 mégapixels qui obtient d'excellents résultats de jour. L'objectif avant fait quant à lui 5 mégapixels. Le Nokia 8 Sirocco a obtenu la certification IP67 qui garantit que une bonne durabilité à l'appareil, grâce à sa résistance à la poussière mais aussi à l'eau.Si vous appréciez la marque Nokia et ses innovations en termes de design, vous serez conquis par le Nokia 8 Sirocco, vendu 400 € de moins que d'ordinaire en ce moment sur Darty.