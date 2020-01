Soldes + code promo Cdiscount : Pack Xbox One X Edition limitée + Gears of War 5,4,3,2,1 à 294,99€

La console la plus puissante à petit prix

De l'action à foison !

Nous sommes sur le site bordelais Cdiscount pour cette réduction importante. N'oubliez pas d'utiliser le code qui va suivre pour économiser 25€ sur cet achat : MOINS25E. La livraison à domicile en France vous coûtera 6,99€ mais vous pouvez aussi choisir de récupérer votre commande en point retrait gratuitement. Pensez également à activer votre essai gratuit au service Cdiscount à volonté. Le colis arrivera chez vous sous un jour ouvré et d'autres avantages comme des remises exclusives et l'accès à la presse en illimité seront à votre disposition. La garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant deux ans.Ce pack embarque donc une console Xbox One X édition limitée aux couleurs du jeu. La manette arbore aussi un look inspiré de la licence développée par le studio The Coalition. Rappelons que la Xbox One X est capable de faire tourner certains jeux en 4K-HDR sur les téléviseurs compatibles avec cette définition. Elle aussi équipée d'un lecteur Blu-ray 4K pour les films et peut également streamer en Ultra HD. Pour en finir avec les caractéristiques techniques, précisons que le disque dur possède 1 To d'espace de stockage. Il s'agit tout simplement de la console la plus puissante du marché à l'heure actuelle.Mais la Xbox One X n'est pas venue seule. En effet, les jeuxetsont inclus. Il s'agit d'une saga totalement orientée action dans laquelle vous devrez tuer des "aliens". Ce n'est pas tout puisqu'un mois d'abonnement au Xbox Live Gold (pour jouer au multijoueur en ligne) et un mois au Xbox Game Pass sont offerts. Ce dernier permet d'accéder à une bibliothèque de plusieurs centaines de jeux téléchargeables en illimité.Bref, la Xbox One X est la solution de divertissement ultime. Vous pourrez apprécier vos jeux avec une définition optimale et vous immerger dans vos films préférés comme jamais. S'il y a bien un achat à faire durant les soldes d'hiver, c'est sans doute celui-là !