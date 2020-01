Soldes 2020 : notre sélection des meilleures promotions sur Nintendo Switch

Switch ou Switch Lite ? Faites votre choix !

Impossible de s'ennuyer avec la Switch

Comment bien équiper sa Switch ?

Nous sommes donc au cœur des soldes d'hiver 2020 . Cette nouvelle édition s'étale du 8 janvier au 4 février prochain. Le calendrier peut varier en fonction des régions mais en ce qui concerne le web, vous devez prendre en compte les dates que nous venons de vous fournir. Chaque jour, de nouvelles bonnes affaires apparaîtront chez les plus grands e-commerçants d'internet comme Amazon, Cdiscount, Darty ou encore Rakuten. Ces sites ont tout ce qu'il faut dans leurs rayons en terme de produits high-tech... Et les jeux vidéo ne sont pas en reste !Vous l'avez compris, nous allons parler de la Nintendo Switch. La console hybride de la marque japonaise est extrêmement demandée par les joueurs et sa popularité n'est pas prête de s'estomper dans les mois qui viennent. Malheureusement, il n'est pas toujours évident de déceler des réductions pour cette machine...C'est à ce moment que la Team Clubic Bons Plans entre en piste pour vous aider à y voir plus clair. Les promos qui vont suivre vous permettront de vous emparer de la console mais aussi de plusieurs accessoires et jeux pour bien débuter. Il est grand temps de tout détailler autour de la Nintendo Switch !Il existe deux modèles bien différents pour la machine. Précisons bien que l'ensemble du catalogue de jeux est disponible sur ces versions. Les différences se trouvent avant tout au niveau de la console elle-même. Ainsi, la Nintendo Switch classique dispose de manettes Joy-Con détachables (avec vibrations HD) et peut être connectée à un téléviseur via sa station fournie. En mode portable, elle est aussi plus imposante avec un grand écran 6,2 pouces dont la résolution est en 720p. Ce modèle est destiné aux utilisateurs qui veulent bénéficier d'une expérience de jeu optimale.Pour les budgets un peu plus limités, il existe une alternative extrêmement satisfaisante. Vous l'avez compris, nous allons détailler les caractéristiques de la Nintendo Switch Lite. Cette dernière est uniquement réservée au jeu en mode portable. Elle ne peut pas être reliée à une TV et ses Joy-Con ne peuvent pas être retirés. Précisons qu'ils sont aussi privés des vibrations HD. Ce modèle est aussi bien plus léger, facile à transporter et abordable. Il est réservé aux joueurs qui se déplacent souvent ou qui n'ont pas besoin d'une console de salon.Vous savez tout sur la console en elle-même. La Switch est une machine qui s'adapte à tous les usages et qui convient aux jeunes joueurs comme aux adultes. Le choix vous appartient mais dans tous les cas, vous devriez apprécier les fonctionnalités de ce formidable appareil qui dispose d'un catalogue exceptionnel et d'un avenir radieux.C'est en mars prochain que la Nintendo Switch fêtera son troisième anniversaire. Depuis sa sortie, la console s'est développée une bibliothèque de jeux phénoménale. Il est impossible de citer toutes les productions immanquables mais si cela vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre sélection regroupant les meilleurs softs actuellement disponibles sur Switch Nintendo a déjà distribué d'excellentes exclusivités sur sa console. Nous pensons par exemple àou encore à. Ces titres sont uniquement disponibles sur Nintendo Switch donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie d'en profiter. Cette année, le constructeur japonais sortira d'autres jeux fabuleux commeetIl ne s'agit bien évidemment que d'un bref aperçu des jeux disponibles sur la machine. Les plus grandes licences de l'histoire du jeu vidéo commeou encoreont toutes eux droit à leur adaptation sur l'hybride de Nintendo. Ainsi, les "hardcore gamers" y trouveront également leur compte. La Switch n'a rien d'une machine enfantine, bien au contraire !Puisque la Nintendo Switch dispose d'une dimension nomade, de nombreuses marques ont fabriqué des accessoires pour faciliter son transport. En effet, il existe des protections pour l'écran, des housses spéciales et bien d'autres outils pour protéger votre console. Nous vous conseillons vraiment de songer à acheter certains accessoires qui pourraient être très utiles en cas de chute. Une fois encore, nous avons un article dédié à ce sujet pour vous simplifier la vie. Pensez à le consulter pour savoir quel(s) produit(s) acheter en priorité.Enfin, il ne faut pas non plus omettre le fait que les stocks se vident rapidement durant les soldes d'hiver. Ainsi, vous devez réagir rapidement pour vous emparer du produit désiré et c'est encore plus vrai dans le domaine des jeux vidéo. Si nous conseillons bien évidemment à chacune et chacun de comparer les prix sur plusieurs adresses, il faut aussi faire preuve d'une réactivité optimale pour ne pas laisser une promotion s'échapper.Songez donc à souscrire à un abonnement comme Amazon Prime, Cdiscount à volonté ou encore Fnac+. En plus de recevoir votre commande sous un jour ouvré, vous pourrez même être notifié des dernières réductions mises en ligne sur le site e-commerçant concerné. Vous n'aurez pas forcément besoin de débourser des euros supplémentaires puisqu'une période d'essai peut être activée à n'importe quel moment. Voilà un réflexe obligatoire dans une période où la demande est vraiment très forte.Nous n'avons rien d'autre à ajouter sur cette sélection Nintendo Switch des soldes d'hiver 2020. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section réservée aux commentaires située en bas de cet article. Nous tacherons d'y répondre dans les meilleurs délais. À très vite sur Clubic pour toujours plus de bons plans dans le monde merveilleux de la high-tech.