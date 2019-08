🔥 Bon Plan Cdiscount : Trottinette électrique Xiaomi M365 à 323,99€ au lieu de 399€

Foncez c'est soldé !

La trottinette électrique Xiaomi M365

Lainitialement vendue à 399 euros est soldée à 10% et affiche ainsi un prix de 359,99 euros. Il faut ensuite ajouter un joli code promo de 10% supplémentaire offert parpour bénéficier du meilleur prix. Pour en profiter, il suffit d'entrer le code suivant :. Vous pouvez bénéficier du paiement en plusieurs fois si vous disposez de la carte Cdiscount. Pensez tout de même à lire les conditions liées à l'offre et à surveiller le délai de livraison.C'est une trottinette confortable et robuste qui est équipée de solides pneus antidérapants. D'une belle ligne et de couleur noire, son élégance ne passera pas inaperçue. La trottinette électrique M365 offre une autonomie de 30 km grâce à une batterie d'une capacité de 7800 mAh. Il y a donc peu de risque que vous tombiez en panne. Le régulateur de vitesse fonctionne jusqu'à 25 km/h, ce qui est largement suffisant pour une trottinette électrique.Grâce à son équipement de phares lumineux d'une puissance de 1.1 W qui éclairent à 6 mètres et de ses feux arrière à LED qui se repèrent en un coup d'œil, vous pourrez rouler en toute sérénité, même le soir ou par temps de pluie. Pour une sécurité vraiment parfaite, la Xioami est armée contre les courts-circuits et bénéficie d'une double protection contre la surcharge mais également contre la décharge.Ludique et pratique, cette trottinette électrique deviendra vite votre nouveau moyen de transport préféré.