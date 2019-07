🔥 Soldes Cdiscount : Mini PC Acute Angle AA à 138,99€ au lieu de 199€

Un PC so cute

Mini mais costaud

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesLe Acute Angle AA est un tout petit PC, facile à poser sur votre bureau, vous pourrez le déplacer à l'envi. Sa forme triangulaire apporte de la modernité et son design particulièrement travaillé lui donne de l'allure. Pour parfaire son look, le mini PC arbore un revêtement bi-matière bois et alu qui saura trouver son public.Ce design n'est pas uniquement esthétique puisque sa forme permet de le brancher facilement d'un côté et d'accéder au bouton de démarrage et à deux ports USB. Elle permet également une bonne aération qui permet d'éviter que l'unité centrale ne chauffe exagérément.Pour bénéficier du prix de 138,99€ il ne faudra pas oublier d'entrerdans le panier Cdiscount.Sous le capot, l'Acute Angle a également de quoi séduire puisqu'il embarque un processeur Intel Apollo Lake N3450 Quad Core Goldmon et 8 Go de RAM. Il faut ajouter à cela la mémoire EMMC qui est de 64 Go et le SSD qui offre 128 Go supplémentaires vient compléter les performances de ce Mini PC.L'unité centrale contient un Windows 10 qui est pré-installé et reçoit le Wi-Fi double bande. Côté processeur graphique, l'Acute Angle AA vous propose l'Intel HD Graphics 500.Sur Cdiscount vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite pour cet article. Comme d'habitude, on vous conseille de bien vous renseigner sur le délai de livraison avant de finaliser votre achat.Ce mini PC est vraiment parfait pour un usage courant. Il n'est pas conseillé pour les gamers car il aura des difficultés à supporter les jeux les plus récents en revanche il est adapté à une utilisation en tant que média center par exemple.