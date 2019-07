🔥 Soldes Cdiscount : Promos tablette & pc portable pour la semaine Huawei

Huawei Week : notre sélection de meilleurs bons plans Huawei chez Cdiscount

Notre sélection d'ordinateurs portables Huawei

Huawei MateBook 13

Huawei MateBook D

Notre sélection de tablettes tactiles Huawei

Huawei MediaPad T3

Huawei MediaPad M5

Nous en avons évidemment profité pour regarder ce que nous propose Cdiscount pour cette semaine Huawei et nous avons sélectionné pour vous les quatre meilleures promotions du moment ! Malgré tout, si les offres de notre Team Clubic Bons Plans ne vous font pas de l'œil, il vous suffira d'aller chiner sur la page spécialesur Cdiscount pour parcourir les nombreuses promos Huawei et trouver votre bonheur.Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesSi vous pensiez vous équiper d'une tablette tactile ou d'un ordinateur portable, pourquoi ne pas choisir un modèle parmi les gammes de? Régulièrement encensés par les médias spécialisés, comme vous pourrez d'ailleurs le constater en parcourant notre comparatif 2019 des meilleures tablettes Android , les produits high-tech de Huawei se démarquent bien de la concurrence grâce à leurs prix attractifs, mais surtout à leur grande qualité de fabrication, des caractéristiques qui n'ont rien du détail et dont on ne peut enlever le mérite au géant de Shenzhen.En suivant le lien ci-dessus, vous serez en mesure de retrouver l'ensemble des offres proposées par Cdiscount à l'occasion de la semaine Huawei. Nous avons toutefois fouiné un peu afin de vous proposer, selon nous, les promotions les plus intéressantes de cette Huawei Week, sélection que vous retrouvez à la suite.Enfin, sachez que Cdiscount propose actuellement une période d'essai gratuit Cdiscount à volonté qui vous offrira la livraison gratuite.Pour en profiter c'est très simple, rendez-vous sur la page Cdiscount à volonté pour vous y inscrire et ainsi avoir accès à la livraison express gratuite et illimitée, ainsi qu'à plein d'autres surprises !À seulement 799€ au lieu de 999€ cet ordinateur portable Huawei MateBook 13 s'annonce comme une affaire en or, peut-être même la meilleure offre de la semaine.Avec son poids de seulement 1.28 kg, ce pc portable léger et ultrafin n'en demeure pas moins rapide, fonctionnel et performant. Doté d'un caractère résolument compact avec son écran 13, le MateBook 13 est équipé de composant de grande qualité. Ainsi, son processeurcadencé à 1.6 GHz (et pouvant atteindre 3.9 GHz en mode Boost) et sa mémoire vive de 8 Go vous assureront un grand confort d'utilisation en bureautique et même pour du multitâche et fera tourner à merveille l'installation de Windows 10 édition familiale 64 Bits incluse avec ce PC.Compact et facilement transportable, le MateBook 13 deviendra vite votre meilleur partenaire au quotidien. Propulsé par un processeur graphique Intel UHD Graphics 620, sonoffre une grande qualité d'affichage et sera tout aussi agréable pour une utilisation bureautique que pour regarder films et séries.Enfin, en ce qui concerne l'autonomie, le MateBook 13 affiche des performances plutôt raisonnables. Ainsi, il sera en mesure de tenir de 8 à 12 h en lecture vidéo. Si cette valeur vous semble assez basse, sachez que ce PC portable dispose d'un mode charge rapide grâce auquel vous pouvez gagner 2 heures d'autonomie en seulement 20 minutes de charge !Notre deuxième offre sélectionnée pour la Huawei Week est ce PC portable MateBook D, certes un peu moins récent que le MateBook 13 mais ici proposé avec un rapport qualité/prix imbattable.Équipé d'un écran 14 Full HD, le Huawei MateBook D ne fait pas de concessions malgré son tarif relativement bas. Contrairement au modèle précèdent, celui-ci embarque un processeur AMD qui n'est autre qu'un, un CPU qui dispose de quatre cœurs cadencés à 2 GHz (3.6 GHz en mode Turbo). L'affichage est quant à lui propulsé par un chipset graphique AMD Radeon Vega 8 Graphics tandis que du côté de la mémoire vive nous retrouvons 8 Go de DDR4. En somme, tout le nécessaire pour être à l'aise en bureautique et en multitâche, mais aussi pour faire tourner des programmes gourmands.Enfin, le MateBook D est également équipé d'un espace de stockage de 256 Go, assuré par un disque SSD, une technologie qui permet de profiter d'une réactivité exemplaire et d'un silence presque absolu.Profitez-en vite, en plus de ce prix alléchant de 525€, Cdiscount propose également une remise de 20€ supplémentaires pour l'achat de ce PC accompagné de Microsoft Office !Au tour des tablettes tactiles Huawei désormais ! À l'instar des PC portables, nous avons retenu ici deux offres qui vous permettront d'acquérir une tablette Huawei en réalisant quelques économies comme vous pouvez le constater avec cettequi voit son prix descendre à 124 € !Munie d'un écran tactile relativement grand avec ses 9.6" IPS TFT, cette tablette se veut polyvalente en offrant un design fin, élégant et plutôt léger avec ses 460g, une connectique complète, ainsi que de très bonnes performances graphiques.Fonctionnant sous Android 7.0 Nougat et propulsée par un SoC Qualcomm MSM8917 quad-core cadencé à 1.4 GHz, la MediaPad T3 10 ainsi que 2 Go de mémoire vive, cette tablette profite également de bonnes performances générales. Du côté de l'autonomie, cette dernière est capable d'atteindre les 10 heures en fonctionnement continu grâce à sa batterie de 4 800 mAh.Pour parachever le tout, la MediaPad T3 10 prend en charge les cartes microSD jusqu'à 128 Go, une fonctionnalité nécessaire pour ne pas se cantonner à ses 16 Go de stockage interne.Si la MediaPad T3 10 se veut polyvalente et est en mesure de faire à peu près tout correctement, laest quant à elle largement plus puissante, son prix est également bien plus épicé.Malgré tout, elle est relativement accessible ici puisque son prix vient d'être réduit à 313€, une bonne affaire qui se transforme en véritable bon plan avec cette tablette de très bonne facture cédée à moins de 300 €.Puissance et performance graphique sont les deux points forts de cette tablette signée Huawei. Avec son processeur octa-core Kirin 960s et ses 4 Go de RAM, cette tablette exécutera toutes les tâches que vous lui confierez sans sourciller. Fluidité de navigation, rapidité et réactivité seront au rendez-vous, ce qui rend cette tablette particulièrement attrayante pour vos usages professionnels, d'autant plus que grâce à Android 8.0 Oreo la simplicité d'utilisation est aussi de la partie.Niveau graphisme, vous risquez d'être surpris grâce à ce superbe écran de 10.8 et sa résolution de 2560 x 1600 pixels. Un écran qui vous apportera sans aucun doute un confort supplémentaire à l'utilisation, d'autant que le tout est propulsé par un processeur surpuissant.Enfin, les fonctionnalités supplémentaires et les connectiques n'ont pas été laissées au dépourvu. On retrouve ainsi deux caméras, frontale et arrière, un lecteur de carte microSD qui vous permettra d'augmenter la capacité de stockage de 32 Go de cette tablette, un port USB-C, ou encore une connectivité Bluetooth 4.2 ainsi que Wifi 802.11 a/b/g/n/ac.