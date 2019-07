🔥 Soldes : Nintendo Switch + Pokemon let's go + 35€ eShop à 294,99€ chez Cdiscount

Un code de téléchargement de 35€ inclus dans le pack !

Bienvenue dans le monde des Pokémon !

Voici donc une belle offre que propose le site marchand Cdiscount avec la console Nintendo Switch (fournie avec une paire de Joy-Con bleu/rouge) ainsi que le jeu vidéo Pokémon Let's Go (Pikachu ou Evoli). Ce pack spécial Nintendo Switch, qui est sorti à la fin du mois de juin 2019, comprend un code de téléchargement de 35 € à utiliser dans le Nintendo eShop pendant une durée limitée.Concernant le prix du pack, ce dernier vous coûtera exactement 294,99 euros. Vous avez également la possibilité de payer le produit en 4 fois (dont une mensualité de 75,46 euros). Les frais de port sont gratuits si vous choisissez le retrait en point relais.Pokémon Let's Go (Pikachu ou Evoli) est un jeu de type RPG dans le monde des célèbres Pokémon, sorti en novembre 2018. Accompagné de Pikachu ou d'Evoli, le joueur incarne un personnage dont le rêve est de devenir le meilleur dresseur Pokémon et part découvrir l'emblématique région de Kanto. Cette dernière est notamment inspirée de la version Pokémon Jaune sortie sur Game Boy en 2000.