🔥 Soldes : les promos Fibre Internet chez Free, RED by SFR et Sosh

La fibre aux économies

RED, Free, Sosh : 3 promos Fibre Internet pour les soldes

Si vous venez de déménager et que vous êtes maintenant éligible à la fibre, nous avons exactement ce qu'il vous faut. Nous allons profiter de la dynamique offerte par les soldes d'été 2019 afin de partager nos derniers bons plans du côté des abonnements internet. Comme pour les mobiles, il existe une multitude d'offres qui n'attendent que vous mais qui ne renferment pas toujours les mêmes avantages. Il est donc très important de choisir selon votre usage tout en tenant compte de votre budget. À ce niveau, vous pouvez être tranquille.Nous avons donc choisi trois abonnements fibre qui viennent de trois écuries différentes :et. Vous trouverez ci-dessous tous les détails de ces offres avec les prix mais aussi les modalités par rapport à l'engagement ou encore les débits auxquels vous aurez droit. Nous allons commencer immédiatement avec la promotion qui est, selon nous, la plus intéressante de cette sélection.Malgré ce que l'on pense souvent, les Soldes ne concernent pas que le secteur de l'habillement, loin de là ! Les opérateurs mobiles et internet profitent également de l'occasion pour prolonger les promotions sur les abonnements Fibre. L'été est le parfait moment pour s'abonner ou changer d'opérateur avant la rentrée. Pourquoi ne pas profiter des Soldes pour obtenir les meilleurs tarifs. Nous allons donc faire un tour d'horizon des offres actuellement en promotion chez Free RED by SFR et Sosh pour vous aider à faire votre choix !Ainsi, débutons avec cet abonnement. Notez que cette offre est sans engagement et que le prix annoncé n'augmentera pas. La promotion est valable jusqu'au 8 juillet prochain. Pour ce tarif là, vous aurez droit à un débit de 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi. Les appels sont illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations dans le monde. La location de la box est incluse. Vous pourrez aussi souscrire à d'autres options comme à des chaînes TV (2€/mois pour 35 chaînes et 4€/mois pour 100 chaînes).Poursuivons avec le forfait. Vous serez engagé pendant un an et au terme de cette période, le prix passera à 44,99€/mois. Cette offre comprend un débit descendant de 1 Gb/s et un débit montant de 600 Mb/s. L'offre TV est aussi de la partie avec plus de 280 chaînes au compteur via Freebox TV et TV by Canal. La box embarque un lecteur Blu-ray et les appels seront illimités vers les mobiles en France métropolitaine, DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations.Enfin, terminons sur l'offre. Vous ne serez pas engagé mais le prix passera à 29,99€/mois au bout de 12 mois. Ce forfait comprend un débit de 300 Mb/s en téléchargement pour 300 Mb/s en envoi. Les appels sont illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations à travers le monde. Vous devrez ajouter 5€ de plus pour bénéficier des appels illimités vers les mobiles. Pour ce qui est de la télévision, l'application TV d'Orange est offerte sur demande. Ainsi, 72 chaînes seront à votre disposition sur mobile, tablette et PC. Pour le décodeur et 160 chaînes, vous devrez débourser 5€ supplémentaires par mois.Le meilleur rapport qualité/prix revient à l'offrequi vous fera bénéficier de débits importants tout en vous laissant libre de partir dès que vous en aurez envie. De son côté, le forfaitest le plus complet et plaira sans doute aux utilisateurs qui désirent profiter d'une expérience multimédia totale.