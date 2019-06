🔥 Soldes Dyson : les aspirateurs haut de gamme au meilleur prix

Une marque de confiance

Un vent de bons plans

Dyson est une des marques incontournables au rayon aspirateur. Et cette notoriété, elle ne l'a pas volée. Le fabricant anglais est toujours en quête de satisfaire nos exigences et n'a de cesse pour cela de s'améliorer. Il est probablement la référence en terme d'aspirateur sans sac et tient à le rester.Les modèles Dyson ont toujours un design élégant et soigné que complète la puissance d'aspiration. Comme c'est une marque qui tient à son niveau de performance, les produits ne sont jamais bâclés, Dyson n'est donc jamais sur du low cost et c'est précisément pour cela que les soldes sont le moment idéal pour se lâcher sans le regretter.Sans plus attendre, voici notre sélection complète, qui comprend des modèles classiques comme des perles high tech.On démarre cette sélection en douceur avec l'aujourd'hui à 629 euros au lieu de 649 euros sur Rakuten. Une remise encore discrète mais qui fait toujours plaisir sur cet aspirateur-balai haut de gamme ultra maniable et très performant.Le V11 Absolute est d'une rare puissance et traque la saleté facilement, du sol au plafond. Son autonomie de fonctionnement atteint les 60 minutes et la capacité de son collecteur est de 0.76 litres. Ses nombreux accessoires comme la brosse mini-turbo, la buse de suction ou encore la tête de nettoyage à entraînement direct, permettent d'aspirer efficacement dans tous les coins et sur toutes les surfaces.Notre sélection continue avec l'aspirateur balai sans filà 349 euros vendu par Cdiscount. Un prix raisonnable pour ce bel outil qui offre deux niveaux de puissance et monte jusqu'à 115 air watts d'aspiration.La capacité du bac est de 0.54 litres et le modèle pèse 2,63 kg. L'autonomie est là aussi de 40 minutes. Le filtre est lavable et l'appareil comprend plusieurs accessoires comme la buse de combinaison ou la tête de nettoyage à rouleaux doux. Un Dyson accessible et performant, idéal pour faire le ménage au quotidien.Le troisième produit est un bijou de technologie.à seulement 809,90 euros sur le site de la Fnac pour un prix initial de 999 euros. Sautez sur ce bon plan si vous êtes intéressé, car il n'y a qu'un seul exemplaire à ce prix. L'appareil en promotion est en effet une occasion vérifiée qui vous fait économiser 189,10 euros sur le modèle. Les autres exemplaires du Dyson 360 Eye sont toujours vendus à 999 euros.Le petit robot de 2,44 kg peut nettoyer votre intérieur pendant 40 minutes et ne nécessite que 2h45 minutes de temps de charge. Son moteur numérique intègre la technologie Radial Root Cyclone qui garantit une puissance d'aspiration constante. Son système unique de capteurs à 360° associé aux chenilles fixées sur le robot lui permet de manœuvrer facilement et en toute autonomie. L'appareil est connecté via l'appli Dyson Link téléchargeable sur Android comme sur iOS. Tous les types de sol peuvent être nettoyés par ce Dyson extrêmement performant. Les filtres avant et arrière qui assurent un fonctionnement optimal sont lavables. Soyez le premier à saisir l'occasion !On termine cette sélection avec le plus abordable des Dyson,au petit prix de 299 euros chez Cdiscount. Une fois n'est pas coutume, c'est un aspirateur traîneau, mais sans fil s'il vous plaît. Sa technologie Cyclones 2 en fait un allié redoutable pour éliminer poussières, miettes, poils de chats et autres saletés qui viennent se déposer encore et encore sur nos sols.Sa poignée à 360° assure une maniabilité à toutes épreuves et sa brosse pneumatique à 180° permet d'accéder aux endroits les plus difficiles à atteindre. Fourni avec plusieurs autres accessoires c'est un aspirateur solide et complet. La capacité de son collecteur est de 1,8 litres et son niveau sonore ne dépasse pas les 85 décibels.Ça y est vous avez envie de tout nettoyer ? C'est normal, cette petite sélection nous a fait le même effet. Ne ratez pas l'occasion de vous doter d'un Dyson pendant les soldes et n'hésitez pas à aller voir et à comparer par vous-même les caractéristiques des différents modèles que nous vous avons dégoté. Pour chaque commande n'oubliez pas, comme toujours, de lire avec attention les conditions de paiement et de livraison.