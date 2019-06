🔥 Soldes 2019 : Huawei Mate 20 Pro 128 Go à 699€ au lieu de 899€

Les présentations du Huawei Mate 20 Pro

200 euros de remise immédiate sur l'achat du smartphone

Le Huawei Mate 20 Pro est un smartphone très haut de gamme qui risque de faire plaisir aux photographes en herbe. Il dispose d'un écran OLED de 6,4 pouces avec une définition Quad HD+ de 1440×3120 (538ppp) et un format 19,5:9. Pour la photo, l'appareil est équipé d'une triple caméra conçue avec Leica et composée d'un capteur principal de 40MP, alors que le téléobjectif de 8MP se concentrera sur les clichés lointains. Quant au nouvel objectif grand angle Leica de 20MP, il sera parfait pour les photographies de paysages et les prises de vue macro.Côté hardware, le Huawei Mate 20 Pro embarque un processeur Kirin 980. Il possède 128 Go de mémoire interne, 6 Go de RAM, une batterie de 4200 mAh avec la technologie Super Charge 2.0 (0% à 70% en 30 minutes) ; le tout tournant sous Android 9.0 Pie avec une surcouche EMUI 9.0.Comme expliqué en en-tête de l'article, le Huawei Mate 20 Pro est proposé à 699€ au lieu de 899€ ; soit une remise immédiate de 200 euros. Privilégiez le retrait du produit en magasin car il n'y a pas de frais de port supplémentaires. Le produit est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.