🔥 Soldes 2019 : Appareil photo instantané Fujifilm instax mini 9 à 69,99€ au lieu de 79,99€

Profitez d'une remise immédiate de 10 euros sur le Fujifilm instax mini 9 !

Un appareil bien pratique

Fujifilm vous fait redécouvrir la photo avec l'instax mini 9. Cet appareil photo instantané est doté d'une impression instantanée pour obtenir des tirages sur papier argentique quelques instants après la prise de vue.À l'occasion des soldes d'été 2019, Darty propose une réduction de 10 euros sur l'achat de l'appareil photo. Son prix passe alors à 69,99€.Le Fujifilm instax mini 9 vous offre la qualité d'image d'un appareil photo numérique, associé à la praticité d'une impression immédiate. L'Instax Mini 9 détecte automatiquement la meilleure luminosité pour la prise de vue et vous indique le réglage le plus approprié grâce au témoin lumineux sur le cadran. Son autonomie est de 10 packs de 10 films. Le film "Instax mini" est compatible avec tous les appareils Instax Mini.Le boîtier est sur 2 piles LR06. Et la mise en veille se fait en 5 minutes.