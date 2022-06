Le micro de streaming Elgato Wave:3 à moins de 100€ avant les soldes

Que ce soit pour tourner des vidéos YouTube ou faire du live sur Twitch (ou ailleurs), le Wave:3 Elgato est un excellent choix. Il s'agit d'un micro filaire avec une capsule à condensateur haut de gamme et une courbe de directivité cardioïde.

Cela signifie qu'il ne capte et n'enregistre que le son en provenance de l'avant, soit votre voix. Les bruits parasites autour et à côté ne sont pas pris en compte, ce qui fait que celles et ceux qui vous écoutent vous entendent parfaitement.

Il a une réponse en fréquences de 70 Hz – 20 kHz, une sensibilité de -25 dBSF pour un niveau de 120 dB maximum et une capture de 48 / 96 kHz @ 24 bits. Avec son pied en U vous pouvez l'incliner d'avant en arrière afin de le diriger vers votre bouche.

Pour compléter votre installation vous pouvez opter pour un filtre anti-pop à acquérir séparément. Ce dernier se place entre le micro et votre bouche et élimine tous les bruits désagréables produits par l'articulation, l'ouverture de la bouche, l'humectage des lèvres etc. qui peuvent vite énerver votre auditoire.