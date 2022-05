Vous ne trouverez pas le OnePlus 8T moins cher ailleurs

Nous devons directement souligner la présence d'un écran absolument renversant qui attire inévitablement notre œil ! Cette dalle de 6,55 pouces profite d'une définition de 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement à 120 Hz et une protection Gorilla Glass. Le processeur Snapdragon 865 à 2,84 Ghz embarqué est compatible avec la fameuse 5G. Il est accompagné par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. S'il a plus d'un an et demi, le OnePlus 8T n'en demeure pas moins très puissant. Vous allez pouvoir jouer et naviguer entre les applications sans le moindre ralentissement.