Le Huawei P30 Pro profite d'une baisse de prix folle en ce moment !

Ainsi, le Huawei P30 Pro conserve des spécificités techniques extrêmement correctes comme du côté de son écran AMOLED incurvé de 6,47 pouces avec une définition qui atteint 2340 x 1080 pixels. Une dalle d'excellente facture à laquelle vient s'ajouter une configuration robuste pourvue d'un processeur Kirin 980, de 8 Go de RAM et d'une mémoire interne de 256 Go. Forcément, il ne s'agit pas du smartphone le plus puissant du marché mais il tiendra son rang sur du multitâche et au moment de jouer. Et ses qualités ne s'arrêtent pas là…