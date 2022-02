Nvidia Shield TV Pro : ce nouveau code promo fait chuter son prix

Une fois connectée à votre TV, la NVIDIA Shield TV Pro est prête à être prise en main. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le faire de plusieurs manières. En effet, votre box est compatible avec le Google Assistant et Alexa. Aussi, si vous possédez déjà l'un de ces assistants vocaux, vous n'aurez qu'à commander votre NVIDIA Shield TV Pro depuis votre canapé, via votre voix. Et même si ce n'est pas le cas, les micros intégrés à votre box suffisent pour la piloter vocalement. Au besoin, la télécommande est également à portée de main, et vous ne risquez pas de l'égarer, puisqu'au cas où cela arrive, NVIDIA a intégré un système permettant de localiser votre télécommande !

Plus encore, vous profitez de plusieurs app' installées nativement, telles que Netflix, avec un bouton directement disponible sur la télécommande, mais aussi YouTube, Amazon Prime Video, MyCanal ou encore Google Play. Et cela est fait pour vous en mettre plein la vue ! Fonctionnant sous Android 9 et compatible avec Chromecast, la NVIDIA Shield TV Pro est équipé du puissant processeur NVIDIA Tegra X1 comportant 256 cœurs. A vous les programmes en 4K et HDR ! La box possède par ailleurs des sorties Dolby vision et Dolby Atmos pour obtenir les meilleurs résultats.

La connectique vous permet d'utiliser 2 ports USB 3.0, un port HDMI 2.0 et un port Ethernet. Vous profitez également d'une partie des 16 Go de stockage inclus pour enregistrer du contenu.