AirPods Pro : les célèbres écouteurs Apple à prix cassé aujourd'hui ! (stocks limités)

Petit prix pour des qualités immenses

Simples et pratiques

Nous sommes chez Rakuten pour cette réduction à l'occasion de la journée Méga Peak. En plus de la livraison à domicile gratuite effectuée sous 6 à 12 jours ouvrés, le site vous offrira 34,34€ suite à cet achat. Le montant sera ensuite utilisable sur un prochain panier. Pour cela, vous devez vous inscrire sans frais supplémentaires au Club Rakuten. Le paiement en quatre ou cinq fois est également d'actualité et la garantie est valable pendant deux ans. Maintenant, évoquons les caractéristiques techniques de ce produit.Les écouteurs intra-auriculaires AirPods Pro embarquent la technologie de réduction active du bruit. Les micros intégrés détecteront les bruits à l'intérieur comme à l'extérieur de votre oreille afin de les supprimer. Pour activer ce mode ou passer au mode transparence (permettant de suivre une conversation sans retirer les écouteurs), il vous suffira d'appuyer sur le capteur situé sur l'oreillette. Quoi qu'il en soit, le son de vos musiques préférées ou des appels que vous passerez sera toujours d'une grande qualité.Une fois appairés en Bluetooth à votre smartphone ou à une tablette tactile, les AirPods Pro jouiront de fonctionnalités remarquables. La puce H1 assure par exemple une latence minimale. Autre bon point, ces écouteurs sont légers et les embouts en silicone sont à la fois souples et doux. Le design ultra-compact est franchement idéal pour votre sport quotidien. Enfin, l'autonomie atteint 4,5 heures en une seule charge et peut même passer à 24 heures via le boîtier de charge inclus. Aucun câble ne viendra vous embêter.À la fois performants, ergonomiques et endurants, les AirPods Pro sont des écouteurs absolument incroyables. Ils cochent toutes les cases et vous garantiront une expérience d'écoute irréprochable. Ne manquez surtout pas cette promotion qui disparaîtra très vite !