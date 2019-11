L'excellent smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 Go à 204,90 € chez Rakuten

Le Note 8 Pro sous la barre des 205 €

Une fiche technique impressionnante

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 Go présente des caractéristiques ultra convaincantes pour un prix déjà très intéressant d'ordinaire. Vendu aujourd'hui à moins de 205 €, il apparaît comme un des smartphones parmi les plus compétitifs du marché. Grâce au programme de fidélité Rakuten, vous vous verrez en plus offrir un bon d'achat de 10,25 € à dépenser dès votre prochain achat high-tech sur le site.L'appareil est vendu dans son très beau coloris blanc perle et est garanti pendant 24 mois. Il vous est possible de régler votre achat en 4 fois, moyennant un supplément de 2,2 % sur le prix du smartphone. Concernant la livraison, vous n'aurez rien à débourser, puisque le site a pour habitude d'offrir les frais de port.Le Redmi Note 8 Pro est un smartphone au grand format de 6.53 pouces qui dispose d'un écran LCD IPS en Full HD+ d'une densité de 395 ppp. Il embarque le processeur MediaTek Helio G90T ainsi que 6 Go de RAM et donc 64 Go de mémoire interne. Ces caractéristiques permettent de lancer vos jeux favoris en toute fluidité, un argument de choix que tous les smartphones de cette gamme ne peuvent se vanter de posséder.La gigantesque capacité de la batterie de 4 500 mAh offre une autonomie tout simplement exceptionnelle. Un atout idéal pour tout ceux qui, justement, aiment se plonger dans des sessions gaming ou passer d'une application à l'autre pendant des heures. Avec un quadruple capteur arrière équipé d'un objectif grand angle de 64 mégapixels, la partie photo surprend par sa si belle qualité pour un appareil vendu à ce prix.Si vous êtes séduit par le Note 8 Pro, foncez sur Rakuten pour consulter l'intégralité des caractéristiques techniques du smartphone et vous le procurer au meilleur prix.