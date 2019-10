Samsung Galaxy Note10+ 256 Go déjà en promotion à 827,99€

Galaxy Note10 : smartphone d'exception pour les photos

La puissance et la polyvalence signée Samsung

Le Galaxy Note 10+ reprend les lignes de design mises en avant par Samsung. Le smartphone arbore un immense écran AMOLED de 6,8 pouces totalement dénué de bords ou d'encoche. À la place le constructeur a fait le choix d'une dalle poinçonnée pour intégrer le capteur photo frontal de 10 mégapixels.Le capteur arrière n'est pas en reste puisque le constructeur a ajouté pas moins de quatre objectifs afin de multiplier les possibilités créatives. Samsung a intégré un objectif grand-angle, un autre ultra grand-angle, un téléobjectif et enfin un capteur de profondeur, utilisé pour améliorer le mode bokeh qui ajoute un flou d'arrière-plan autour du sujet.Galaxy Note oblige, Samsung a intégré les composants les plus récents pour offrir à son dernier modèle le maximum de performances et de rapidité. Le smartphone intègre un processeur Exynos 9825 cadencé à 2,7 GHz octo-core, 256 Go de stockage interne extensible jusqu'à 1 To, 12 Go de mémoire vive et une batterie de 4 300 mAh pour une autonomie de plus d'une journée, même en cas d'utilisation intensive.Pour les utilisateurs professionnels, le S-Pen est bien évidemment de la partie afin de prendre rapidement des notes, mais également de prendre des photos grâce à sa fonction télécommande ou d'annoter ou de signer des documents numériques. Les possibilités sont infinies avec cet accessoire très bien intégré.Faites l'acquisition de smartphone tout bonnement exceptionnel grâce à Rakuten, qui le propose actuellement à un prix de seulement 827,99€, soit 15% de réduction par rapport à son prix initial. Le site vous offre également 41,10€ en bons d'achat pour votre prochaine commande.