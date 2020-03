Bon plan Switch : la console de salon à un prix abordable grâce à un code promo

La Nintendo Switch en promotion sur Acheter sur Google

Une console à emmener partout

Vous avez exactement jusqu'au vendredi 20 mars 2020 inclus pour vous procurer en promotion la Nintendo Switch sur la plateforme Acheter sur Google, par l'intermédiaire du vendeur Darty.Avec le code promotionnel MARS10 (à cocher pendant l'étape du panier), le coupon vous donne droit à 10% de remise sur la console de jeu. Au lieu de la payer à 299,99 euros, vous l'aurez pour 270,05 euros.En ce qui concerne la livraison, il est préférable d'opter pour un retrait gratuit du produit en magasin Darty.Fournie avec une paire de Joy-Con gris, la Nintendo Switch est la console de salon à emmener partout.La console est branchée à votre téléviseur. Vous la sortez de sa station d'accueil et elle se transforme en console portable en utilisant son écran inclus de 6.2 pouces. Côté autonomie, la capacité de la batterie varie en fonction des jeux et des conditions d'utilisation. Comptez, par exemple, 3 heures pour un jeu comme The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pour recharger la console, il suffit de brancher l'adaptateur secteur au port USB Type-C.La Switch, qui a été écoulée à 50 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2017, est livrée avec un support Joy-Con, une station d'accueil Nintendo Switch, un câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo Switch et une paire de dragonnes Joy-Con.