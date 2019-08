🔥 Nintendo Switch à 252,99€ + 12,65€ offerts au lieu de 299€ chez Rakuten

Une Nintendo Switch pas chère et avec un petit cadeau en prime

Un max de choix !

Nous devons nous rendre chez Rakuten pour bénéficier de cette promotion. Le site vous permettra de régler la commande en quatre fois (soit 68,24/mois) ou bien en cinq fois (soit 56,71€ par mensualité). La livraison à domicile est gratuite mais vous devrez patienter au moins une dizaine de jours avant de recevoir votre article. Une fois cet achat effectué, vous recevrez 12,65€ en Super Points. Si vous vous inscrivez gratuitement au Club Rakuten, ces points seront convertis en une remise qui pourra être utilisée sur votre prochaine commande. Enfin,Le pack mis en vente par Rakuten embarque une console Nintendo Switch avec ses manettes Joy-Con Néon. Le dock permettant de connecter la machine à votre téléviseur est aussi de la partie, tout comme un cordon d'alimentation, un câble HDMI et deux dragonnes. Rappelons qu'il s'agit d'une machine hybride. Ainsi, presque tous les jeux du catalogue de la Switch peuvent être appréciés en format portable comme sur grand écran. La batterie devra être rechargée au bout de 3-4 heures.Malheureusement, le bundle vendu par Rakuten ne comprend pas de jeux. Cependant, une fois votre compte créé sur la, vous aurez la possibilité de naviguer sur la boutique en ligne de Nintendo pour télécharger des logiciels gratuits. En effet, des démos et autres free-to-play viendront vous divertir dès la réception de votre console (attention car certains jeux nécessitent un abonnement actif au Nintendo Switch Online pour fonctionner).Laest la console du moment ! Dotée d'un catalogue extrêmement riche et d'une ergonomie optimale, la machine convient à tous les types de joueurs (jeunes comme moins jeunes). Bref, il s'agit d'un bon plan à ne pas rater car cette fin d'année sera riche en nouveautés du côté de la