Forfait mobile B&You : l'offre sans engagement 50 Go à 11,99€/mois à vie !

B&You vous régale

Il assure aussi à l'étranger

Cette offre signée B&You est sans engagement de la part du client. Ainsi, vous pourrez résilier à n'importe quel moment si jamais vous trouvez mieux chez un autre opérateur. L'autre excellente nouvelle vient du fait que le prix mensuel évoqué précédemment n'augmentera pas au bout d'un an. Cet abonnement récompense donc la fidélité de l'utilisateur. Bien entendu, vous devrez obligatoirement débourser 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour obtenir une nouvelle carte SIM. Enfin, sachez que cette offre est valable jusqu'au 18 novembre 2019 à 23h59. Il vous reste donc pas mal de temps pour vous décider.Passons maintenant au contenu du forfait en question. En France métropolitaine, il vous donnera accès aux appels / SMS illimités vers la métropole et les DOM. En ce qui concerne les MMS, vous pourrez les envoyer à volonté uniquement vers l'Hexagone. Sur le territoire français, une enveloppe conséquente de 50 Go d'internet sera mise à votre disposition. Si jamais vous dépassez ce seuil, l'opérateur vous facturera 0,01€ pour chaque Mo en plus.Si vous décidez de vous rendre en Europe ou dans les DOM, les appels et les SMS / MMS resteront totalement illimités vers ces destinations ainsi que la France métropolitaine. Même lors d'un déplacement, vous aurez la possibilité de rester en contact avec vos proches. Dans les pays du Vieux Continent et en Outre-mer, B&You créditera 6 Go d'internet en plus. En cas de dépassement, comptez 0,0054€/Mo.Ce forfait B&You a vraiment tout pour plaire. Simple et efficace, il vous donnera accès à tout le nécessaire afin que vous puissiez continuer d'échanger avec vos proches même à l'étranger. Difficile de trouver mieux sur le marché à l'heure actuelle. Nous vous recommandons chaudement cet abonnement sans engagement.